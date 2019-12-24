ОСТАННІ НОВИНИ

У грудня п’ятеро львів’янок відсвяткують свої 100 і більше років

Вероніка Рой

|

У грудні п’ятеро львів’янок відзначатимуть свої 100 та більше років.. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова з посиланням на управління соціального захисту.

 

Першою привітання з нагоди сторічного ювілею приймала Лідія Фетісова: 23 грудня їй виповнилось 100 років Ювілярку від імені громади Львова привітали представники управління та вручили їй матеріальну допомогу у 5 000 гривень.

Крім того, у грудні свої 100 та більше років відзначатимуть ще четверо львів’янок. Зокрема, 26 грудня 102-гі уродини святкуватиме Ніна Медведєва. 27 грудня 101 рік виповниться Евеліні Власовій. 28 грудня з нагоди сторіччя прийматиме привітання Пелагея Ліман, а 30 грудня зі 101-річчям вітатимуть Лідію Папуш.

Нагадаємо також, що за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження вручають одноразову матеріальну допомогу у 5 000 гривень. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тисяч грн. Загалом у 2019 р. на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис грн.

Фото: ЛМР

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019
Соломія ГОЛОВІНА
«Коли в театр ходити модно». Прорив Львівської опери-2019

229 вистав, понад 168 тисяч глядачів та майже 60 млн грн заробітку. Львівська національна опера підбила підсумки за 2019...

Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого
Анастасія ПИЖ
Питання дня:  де на Львівщині якісні продукти коштують недорого

Новий рік і Різдво традиційно збирають за одним столом чималі родини Галичини. Щоб застілля було веселим і приємним, важ...

«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...