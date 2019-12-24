У грудня п’ятеро львів’янок відсвяткують свої 100 і більше років

У грудні п’ятеро львів’янок відзначатимуть свої 100 та більше років.. Про це повідомляє пресслужба міськради Львова з посиланням на управління соціального захисту.

Першою привітання з нагоди сторічного ювілею приймала Лідія Фетісова: 23 грудня їй виповнилось 100 років Ювілярку від імені громади Львова привітали представники управління та вручили їй матеріальну допомогу у 5 000 гривень.

Крім того, у грудні свої 100 та більше років відзначатимуть ще четверо львів’янок. Зокрема, 26 грудня 102-гі уродини святкуватиме Ніна Медведєва. 27 грудня 101 рік виповниться Евеліні Власовій. 28 грудня з нагоди сторіччя прийматиме привітання Пелагея Ліман, а 30 грудня зі 101-річчям вітатимуть Лідію Папуш.

Нагадаємо також, що за традицією тим львів’янам, яким виповнюється по сто років, на День народження вручають одноразову матеріальну допомогу у 5 000 гривень. Усім же, хто святкуватиме 101 та більше років, — 5 тисяч грн. Загалом у 2019 р. на виплати одноразової допомоги для львів’ян-довгожителів (31 особа) у бюджеті передбачили 155 тис грн.

Фото: ЛМР