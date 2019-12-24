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Синоптик розповіла, якої погоди українцям чекати на Новий рік

Вероніка Рой

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Завтра, 25 грудня, в Україні прогнозують дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Натомість на  Новий рік очікують теплу погоду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

 

«25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня передбачається +3+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів», – написала Діденко.

За її словами, з п’ятниці в Україні почне холоднішати. Зокрема, у п’ятницю-суботу, 27-28 грудня, у більшості областей України температура повітря знизиться від 3 градусів тепла до 4 градусів морозу.

«Відповідно, опади із дощу перейдуть у мокрий сніг та сніг. Крім цього, на дорогах буде снігова каша, ожеледиця та подекуди налипання мокрого снігу. Між іншим, подібна погода вже розпочалася в навколокарпатських районах і найближчими днями пошириться на всю Західну Україну. А потім вже й на більшість областей України. Схід довго триматиметься, але до кінця тижня й туди циклон принесе опади», – йдеться у повідомленні Наталії Діденко.

Проте, як прогнозує синоптик, з 31 грудня 2019 року-1 січня 2020 року в Україні знову буде теплішати.

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