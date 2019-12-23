У Львові відчинився перший в Європі заклад, де немає офіціантів

7 грудня, у Львові відбулося відкриття фастфуд закладу з абсолютно новим форматом — AppFood. Засновником закладу є львівський підприємець, керівник IT компанії GTM Plus Рафал Шиманський.

AppFood — не простий фастфуд, це заклад, який приваблює своїм яскравим інтер’єром та унікальною концепцією. Відвідувачі можуть поласувати традиційними польськими стравами за родинними рецептами, а роль їхніх офіціантів тут виконують смартфони. Окрім цього, особливістю закладу є його швидкість. Рафал як ніхто розуміє, що сучасні люди зовсім не мають часу, а тому бажають пообідати швидко та смачно. Обіцяний час очікування на замовлення тут — менше 4 хвилин, який ви власне можете відслідкувати на екрані девайсу. У разі затримки гості отримують спеціальні картки з певним бонусом: додатковий напій чи страва – як пощастить. Запакована гаряча страва приїжджає до відвідувачів на стрічці, гості можуть забрати їжу із собою, або ж перекусити на місці.

У закладі є місцевий герой — AppMan, який закликає відвідувачів викидати сміття у різні контейнери, що стоять поруч із ним. Для кожного типу сміття в AppFood є різні контейнери.

Ідея створення закладу прийшла у голову засновника не просто так. Він намагався, по-перше, зробити сервіс, який би задовольняв його власні потреби, адже за весь час у Львові так і не зміг знайти ідеальне місце для себе, а по-друге, як прихильник стратегії голубого океану, Рафал намагався створити абсолютно нову галузь, поширюючи тренд у маси. А тому AppFood — це експериментальний проект, перший автоматизований заклад, якому немає аналогів в Європі.

Чому автоматизований?

Прогресивна людина вже просто не уявляє свого життя без смартфону, а тому завітати в ресторан та швидко оформити замовлення через додаток — набагато легше та комфортніше. Додаток AppFood має зручний інтерфейс, а тому гості мають можливість оглянути меню, обрати те, що їм сподобалось та швидко оплатити замовлення. Крім цього, якість обслуговування значно покращиться, коли видалити з нього людину. Як каже сам Рафал, “Я відкрив цей заклад, щоб виправити проблему з обслуговуванням. Важко знайти заклад з хорошим обслуговуванням, адже людина може бути в поганому настрої чи самопочутті, тим самим зіпсувавши день гостям. Тому кращий вихід — прибрати людину та повністю автоматизувати процес”.

Аби їжа готувалася швидко, а якість залишалася на висоті, Рафал прибрав зайві елементи, зробивши меню досить не великим, але містким. Кожен гість може обрати страву на свій смак:

AppSoup — чотири супи, які готуються за рецептами дружини Рафала Наталі.

AppDonut – традиційні польські пончики, які є головною стравою в меню.

AppZap — польські запіканки з різноманітними начинками.

AppMeat — соковитий шашлик в спеціях, що було привезено з-за кордону.

AppIce – морозиво з унікальним смаком, якому немає аналогів у Львові. Рафал спеціально привіз обладняння для потужної заморозки, що й робить морозиво особливим.

AppShrimp — страва від шефа, креветки в клярі темпура.

AppCoffee — кава та інші напої.

AppFood — це перший з запланованої мережі закладів, який знаходиться у центрі Львова за адресою пр. Свободи 1/3 та чекає на гостей з 9.00 до 23.00.

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