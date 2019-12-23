ПЦУ закликає українців відмовитися від зрубаних ялинок на Новий рік та Різдво

Православна церква України закликає відмовитися від зрубаних ялинок на різдвяно-новорічні свята. Про це йдеться на сторінці у Facebook ПЦУ.

У Православній церкві України наголошують, що на сьогодні багато альтернатив зрубаним живим ялинкам.

«Найперше, це прикрашання живої ялинки, що росте на подвір’ї, або придбання ялинки у горщику – таку рослину потім можна буде висадити в землю. По-друге, це композиція із хвойних гілок, які можна зв’язати у форму ялинки: обламування лапника (гілок сосен чи ялин) не шкодить лісу, а його подальша переробка є непоганим екологічним рішенням. Цікавим і креативним варіантом може стати імпровізоване новорічне дерево з усього, що є під рукою в домі: книги, ялинкові прикраси, кімнатні рослини, фрукти й солодощі, іграшки, різноманітне хатнє приладдя тощо», – йдеться у повідомленні.

Також у ПЦУ нагадують, що штучна ялина – теж альтернатива зрубаній, адже, купуючи її, ви не знищуєте живі дерева, до того ж, вона може слугувати вам новорічною окрасою років 10-20. Однак закликають не забувати і про правильну її утилізацію, яка би не шкодила довкіллю.

«Штучні ялинки, що виготовляються із суміші полівінілхлориду та металу, розкладатимуться у природному середовищі кількасот років… Сьогодні Україна вже рухається в бік цивілізованих країн у питанні сортування та переробки сміття, а тому, попередньо відділивши пластик від металу, можна здавати штучні ялинки на утилізацію шляхом високотемпературного спалення», – наголошують у священнослужителі.

Також у ПЦУ закликали українців підготуватися до свят духовно.

«А взагалі, міркуючи про підготовку до святкування, варто насамперед запитати себе: чи ялинка – головний атрибут святкування події Різдва Христового? Чи підготувалися ви, насамперед, духовно до відзначення цього свята: дотримувались посту, примирилися з ближніми, у сповіді щиро покаялися у гріхах, прикрасили себе добрими вчинками, милосердям та любов’ю? Адже Різдво Христове – це набагато більше, аніж зовнішньо створений святковий настрій», – додають священнослужителі.

