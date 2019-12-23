На Яворівщині браконьєри застрелили лебедя

На окраїні с. Оселя, що у Яворівському районі невідомі стріляли по двох лебедях. У результаті цього один з них отримав сильні поранення та помер у Львівському еколого-натуралістичному центрі. Про це у Facebook повідомляє Державне підприємство «Рава-Руське лісове господарство».

Як повідомляється, невідомі поранили одного птаха та він впав на землю. Інший лебідь ще тривалий час літав кругами над підстреленим птахом. Голова Рогізнянської сільської Ради Іван Лутчин повідомив по даний випадок єгерській службі ДП «Рава-Руське ЛГ».

«Пораненого лебедя-кликуна оглянув головний мисливствознавець, після чого було прийнято рішення терміново шукати заклад, де птахові зможуть врятувати життя. Зважаючи на чисельну кількість травм, а це — зламана лапка, поранене крило та шия, ветеринари відмовлялися оперувати та направляли до інших фахівців, аргументуючи, що «дуже тяжкий випадок і стан птаха», – йдеться у повідомленні.

Згодом птаха перевезли у Львівський еколого-натуралістичний центр, де провели операцію. Проте згодом у центрі повідомили, що лебідь-крикун загинув: травми виявились не сумісні з життям.

Громадян с. Оселя Яворівського району просять допомогти встановити особу-браконьєра, який заструлив птаха. Усі, хто володіє будь-якою інформацією про цей випадок, просять зателефонувати за тел. 0673534037.

Фото: Державне підприємство «Рава-Руське лісове господарство».