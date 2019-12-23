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Мешканців Львівщини просять повідомляти про водіїв, які керують автомобілями напідпитку

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Поліцейські Львівщини закликають громадян повідомляти про водіїв, котрі керують транспортними засобами у нетверезому стані. Про це львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Як йдеться у повідомленні, від початку грудня на дорогах Львова та області поліцейські склали 453 адміністративних протоколи щодо водіїв, котрі керували транспортними засобами у стані сп’яніння.

Також поліцейські нагадують, що санкцією статті передбачено широкий спектр покарань – від штрафу у розмірі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік до штрафу у розмірі двох тисяч чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з оплатним вилученням транспортного засобу.

Відтак мешканців закликають повідомляти на оперативну лінію 102 про водіїв, котрі керують транспортними засобами у нетверезому стані. Правоохоронці обіцяють негайно реагуватимуть на такі повідомлення та, у випадку їх підтвердження, притягуватимуть водіїв до передбаченої законодавством відповідальності.

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