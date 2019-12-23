Інститут нацпам’яті хоче створити архів документів щодо репресованих: його вартість оцінюють у 550 мільйонів

Український інститут національної памʼяті планує створити відкритий архів документів щодо репресій, вартість якого оцінюється у 550 млн грн. Про це на пресконференції розповів голова Інституту Антон Дробович, передає theБабель.

Він додав, що наразі під архів вже виділено приміщення площею у 10 тис. кв. м, яке пізніше мають збільшити до 19 тис. кв. м.

«Це буде, певно, найбільший відкритий архів документів репресивних органів у Європі. Хочу додати, що у нас, певно, найліберальніше законодавство щодо доступу до матеріалів репресивних органів», — додав він.

Дробович також зазначив, що у рамках продовження декомунізації Інститут планує посилити роботу із закладами освіти.

«Ми посилимо свою присутність у змісті освіти… Зі свого боку продовжимо розробку методичних матеріалів, засобів наочності, інфографік, відеоконтенту, які розповідатимуть про логіку та необхідність декомунізації», — пояснив він.

Голова Інституту нацпамʼяті додав, що архів буде створений на території житлового масиву Троєщина і це має стати «потужним інструментом» розвитку цього району.

Фото: Укрінформ