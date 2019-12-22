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Вихідні на Новий рік 2020: скільки відпочиватимуть українці

Вероніка Рой

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Українці вже почали планувати свій відпочинок на новорічні свята, тому розповідаємо, які дні будуть вихідними у кінці грудня і на початку січня з нагоди Нового року та Різдва.

 

Так, як повідомляє УНІАН з посиланням на розпорядження Кабміну № 7-р, у 2020 році 1 січня припадає на середу, цей день буде вихідним в Україні, як і 30-31 грудня. Також в документі йдеться і про рекомендації керівникам підприємств щодо перенесення робочих днів:

  • з понеділка, 30 грудня, – на суботу, 21 грудня;
  • з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня.

Таким чином, згідно з документом, на Новий рік 2020 в Україні виходить чотири офіційних вихідних дні: з неділі, 29 грудня по  середу, 1 січня. Крім того, в Україні вирішили перенести робочий день з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня.

Календар вихідних на Новий рік 2020:

  • 29 грудня – неділя;
  • 30 грудня – понеділок, доведеться відпрацювати 21 грудня;
  • 31 грудня – вівторок, українці будуть відпрацьовувати 28 грудня;
  • 1 січня – Новий рік;
  • 6 січня – Святвечір, відпрацюємо в суботу, 11 січня;
  • 7 січня – Різдво Христове.

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