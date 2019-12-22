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У Польщі звинуватили Путіна у спотворенні історії щодо початку Другої світової війни

Вероніка Рой

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Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило президента Росії Володимира Путіна в спотворенні передісторії щодо початку Другої світової війни. Про це йдеться в офіційній заяві МЗС Польщі, передає Громадське.

 

«Із занепокоєнням і недовірою ми сприйняли висловлювання представників влади Російської Федерації, зокрема президента Володимира Путіна, що стосуються генези та перебігу Другої світової війни, які представляють помилку картину подій», — йдеться у повідомленні.

У посольстві заявили, що російська влада у своїх заявах посилається на «пропаганду сталінського режиму, яку засудив радянський лідер Микита Хрущов».

«Польща, яка відновила свою незалежність у 1918 році, після 123 років полону та експлуатації з боку країн-учасниць: Австрії, Пруссії та Росії, послідовно проводила зовнішню політику щодо Німеччини та Радянського Союзу», — зазначили у відомстві.

У МЗС вважають доцільним відновити роботу Групи складних справ для дотримання історичного діалогу з Росією. Також у відомстві додали, що слова Путіна нівелюють попередні здобутки Михайла Горбачова та Бориса Єльцина у відносинах із Польщею.

«Нинішні спроби Росії реабілітувати німецько-радянську угоду 1939 року і змусити замовчати його довгострокові трагічні наслідки — не більш ніж спроба фальсифікації історії та захисту політики тоталітарних режимів, жертвами яких стали не тільки поляки, євреї, литовці, латиші, естонці, румуни, фіни, українці, білоруси та багато інших народів, але і самі росіяни», — зазначили у міністерстві.

Йдеться про слова Путіна під час пресконференції 19 грудня. Тоді він заявив, що СРСР не окуповував Польщу у вересні 1939 року, а ввів свої війська у країну, що була дезінтегрована, а влада вже не контролювала ситуацію. Також Путін зазначив, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 року захопила Заолоську область Чехословаччини.

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