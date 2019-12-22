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Понад 80% українців вірять у глобальну зміну клімату, – опитування

Вероніка Рой

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Наприкінці 2019 року переважна більшість громадян України вважає, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримується лише 9% опитаних. Водночас, українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, передає 24 канал.

 

Водночас, стурбовані проблемою глобальної зміни клімату українці дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.

Опитування проводилося у період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.

Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова чи «стурбованість» міжнародної спільноти. Його наслідки ми відчуваємо вже зараз. Про це говорять навіть наймолодші. Мовиться про Грету Тунберг, яка нещодавно стала людиною року за версією журналу ТІМЕ.

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