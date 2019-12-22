Понад 80% українців вірять у глобальну зміну клімату, – опитування

Наприкінці 2019 року переважна більшість громадян України вважає, що зараз на Землі відбувається глобальна зміна клімату. Протилежної думки дотримується лише 9% опитаних. Водночас, українці не завжди вважають, що глобальне потепління – це погано. Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group, передає 24 канал.
Водночас, стурбовані проблемою глобальної зміни клімату українці дещо менше: 60% жителів країни ця проблема турбує, тоді як 33% респондентів вважають, що приводів для занепокоєння немає.
Опитування проводилося у період з 7 по 18 листопада 2019 року серед 1805 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв’ю. Максимальна похибка вибірки – 2,4%.
Екологи запевняють, що глобальне потепління – це не просто слова чи «стурбованість» міжнародної спільноти. Його наслідки ми відчуваємо вже зараз. Про це говорять навіть наймолодші. Мовиться про Грету Тунберг, яка нещодавно стала людиною року за версією журналу ТІМЕ.
Вероніка Рой