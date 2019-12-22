На Донбасі поранили одного українського захисника

Сьогодні внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі поранили одного українського військового. Про це інформує пресцентр Міністерства оборони України.

Як йдеться у повідомленні, протягом минулої доби загальна обстановка в районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України суттєвих змін не зазнала. Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати режим припинення вогню, в тому числі, порушуючи Мінські угоди. Більше того, вчора окупанти знову застосовували зброю по цивільній інфраструктурі.

Загалом протягом 21 грудня нашими воїнами зафіксовано 5 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ по позиціях Об’єднаних сил. Також один раз окупанти свідомо вели вогонь населеному пункті Хутір Вільний. Внаслідок цього цинічного ворожого обстрілу після 05.10 ранку з напрямку від окупованого Золотого-5, міною пошкоджено дах одного з будинків, вибито скло з вікон. За наявною інформацією, на щастя, постраждалих серед цивільного населення немає.

По позиціях наших героїв-захисників російсько-окупаційні війська також застосували міномети.

«Окрім цього, противник вчора застосовував по нашим позиціям гранатомети різних систем й великокаліберні кулемети. Під ворожим вогнем вчора опинилися наші воїни в районах н.п. Зайцеве, Новотроїцьке та Піски. Наші захисники адекватно придушували ворожу збройну активність, застосовуючи легке піхотне озброєння, та неухильно дотримуючись Мінських угод», – йдеться у йдеться у повідомленні.

У Міноборони повідомляють, що від початку поточної доби, 22 грудня, станом на 12.00 год., російсько-окупаційні війська здійснили два обстріли підрозділів Об’єднаних сил.

«З 06.10 год. ранку окупанти відкрили вогонь зі стрілецької зброї по захисниках н.п. Піски. Ворог вів щільний обстріл протягом півгодини. Також противник з 10.40 до 11.25 від окупованого н.п. Сміле застосував по нашим позиціям в районі Кримського АГС та стрілецьке озброєння Сьогодні, за наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів один наш захисник отримав поранення. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя», – додають у Міноборони.