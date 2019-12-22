Мокрий сніг та сильний вітер: мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов

Від завтра, 23 грудня, на Львівщині очікують різке погіршення погодних умов. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

«Вдень 23 та впродовж 24 грудня очікується значний дощ з мокрим сніг. В горах мокрий сніг та сніг, місцями сильний. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, місцями хуртовини. Температура 0 – 5° тепла. Місцями утворення снігового покриву», – йдеться у повідомленні рятувальників

Також рятувальники наголошують, що ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Відтак громадян закликають дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці.

«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Також за можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями та розлогими деревами. В разі виникнення небезпеки телефонуйте до Служби порятунку «101», – додають у ДСНС.