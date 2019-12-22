ОСТАННІ НОВИНИ

Мокрий сніг та сильний вітер: мешканців Львівщини попереджають про погіршення погодних умов

Вероніка Рой

|

Від завтра, 23 грудня, на Львівщині очікують різке погіршення погодних умов. Про це інформує пресслужба ГУ ДСНС у Львівській області.

 

«Вдень 23 та впродовж 24 грудня очікується значний дощ з мокрим сніг. В горах мокрий сніг та сніг, місцями сильний. Подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 –  20 м/с, місцями хуртовини. Температура 0 – 5° тепла. Місцями утворення снігового покриву», – йдеться у повідомленні рятувальників

Також рятувальники наголошують, що ускладнення погодних умов відповідає I рівню небезпечності (жовтий). Такі погодні умови можуть призвести до порушень роботи служб електропостачання, комунального господарства, будівельної галузі та до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Відтак громадян закликають дотримуватися правил безпеки та бути обачними, особливо під час перебування на вулиці.

«Намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач. Також за можливості не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями та розлогими деревами. В разі виникнення небезпеки телефонуйте до Служби порятунку «101», – додають у ДСНС.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові
Вероніка РОЙ
«Бажання душі». Історія 24-річної дніпрянки, яка зароджує фігурне катання у Львові

Одним з найскладніших, але найвидовщних видів спорту є фігурне катання. Ще донедавна у Львові про нього практично не гов...

Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат
Ольга ФУЧИК
Новий рік у Львові: просте рішення для гарного свята без зайвих витрат

Багато хто з львів’ян вже почав готуватися до Нового року та Різдва:  купує ялинкові прикраси, шукає цікаві рецепти, зап...

Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі
Анастасія ПИЖ
Святий Миколай мандрує Україною разом з «АТБ» та виконує побажання малечі

19 грудня в Україні, мабуть, найбільш улюблене свято дітлахів – день Святого Миколая. У центрі столиці на Софійській пло...

Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята
Соломія ГОЛОВІНА
Феєрія Різдва у Львові. ТОП-подій на зимові свята

Львів вже оповитий магією різдвяно-новорічних свят, казкова атмосфера створює піднесений настрій. Щороку для мешканців т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...