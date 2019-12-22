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Львів отримав два інклюзивні шкільні автобуси

Вероніка Рой

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Для закладів освіти Львова за кошти державної субвенції та співфінансування міста придбали два шкільних автобуси, які обладнані для дітей з особливими освітніми потребами. Про це повідомляє пресслужбі міськради Львова з посиланням на управління освіти.

 

«Ми отримали автобуси для потреб школярів, які придбано за кошти державної субвенції та міського бюджету. Напрацьовуємо логістику використання, реєструємо, і вже незабаром зможемо забезпечити довіз дітей з особливими освітніми потребами до школи чи ІРЦ», — зазначила начальниця управління освіти Зоряна Довганик.

Фото: Facebook-сторінка Зоряни Довганик

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