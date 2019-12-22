До Ради внесли законопроєкт про посилення відповідальності за «мінування»

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт № 2642, який передбачає зміни до Кримінального кодексу України в частині посилення відповідальності за свідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Відповідний проєкт закону зареєстрували на сайті Верховної Ради, передає Громадське.

Ініціатором законопроєкту вказаний прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Згідно з пояснювальною запискою, уряд пропонує встановити обов’язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна за вчинення злочину.

Крім того, посилена кримінальна відповідальність стосуватиметься людей, які повідомили неправдиву інформацію про небезпеку у важливих об’єктах інфраструктури та об’єктах, що забезпечують діяльність органів державної влади, заклади охорони здоров’я, освіти.

В останньому випадку на порушників чекає позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше уряд ініціював посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про замінування.