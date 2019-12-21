У багатоповерхівці на вулиці Шевченка стався вибух газу

Сьогодні, 21 грудня, у Львові в квартирі будинку на вулиці Шевченка, 60 стався вибух газу. Цю інформацію підтвердили у пресслужбі ДСНС у Львівській області.

За інформацією ДСНС, в квартирі на 12 поверсі будинку стався вибух газо-повітряної суміші без подальшого горіння.

«У результаті цього постраждала 1 особа. Пошкоджено вхідні двері та два вікна в квартирі. Підрозділи ДСНС не залучались. Причину вибуху встановлять слідчі органи», – розповіли рятувальники.

Як інформує пресслужба Львівської міської ради, травму у результаті вибуху отримав робітник. Працівника, який проводив роботи з монтажу газового котла, власники квартири пізніше самі завезли у 8-му міську клінічну лікарню.

«За попередньою інформацією, на останньому поверсі будинку робітник або власник квартири проводив ремонтні роботи зі встановлення газового обладнання. Саме під час робіт стався вибух газу. Робітник травмований, але не тяжко, тому від госпіталізації відмовився. Пожежі у будинку не виникло, лише ударною хвилею вибито вікна. Зараз на місці події працюють пожежники, ДСНС, представники районної адміністрації. Попередня причина вибуху — порушення правил безпеки при монтажі газового обладнання», — повідомив заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

Фото: соціальні мережі, ЛМР