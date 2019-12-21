Перець чилі може знизити ризик смерті від інфаркту та інсульту, – дослідження

Італійські науковці виявили, що регулярне вживання перцю чилі може знизити ризик смерті від серцево-судинних хвороб, зокрема інфаркту та інсульту. Про це пише Громадське з посиланням на CNN.

Дослідники порівнювали ризик смерті серед 23 тисяч італійців, деякі з них їли перець чилі, а деякі — ні.

За станом здоров’я та харчовими звичками учасників спостерігали протягом 8 років. Так, науковці виявили, що ризик померти від серцевого нападу був на 40% нижче серед тих, хто їв перець чилі щонайменше чотири рази на тиждень.

Зазначається, що захист від ризику смертності не залежав від типу дієти учасників.

«Хтось може дотримуватися здорової середземноморської дієти, а інший може харчуватися менш здорово, але для всіх них перець чилі матиме захисний ефект», — сказала авторка дослідження Маріалаура Боначчі.

Тепер команда науковців планує дослідити біохімічні механізми, які роблять перець чилі корисним.