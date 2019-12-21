Новий рік чи Різдво. Які зимові свята більше люблять українці?

Близько 40% українців вважають Новий Рік та Різдво своїми найулюбленішими новорічними святами. Про це свідчать результати дослідження, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг».

Ще для 7% опитаних улюбленими святами є День Святого Миколая, 3% – Старий Новий рік. Тільки 3% не люблять жодне з перерахованих свят. У довгій динаміці з 2011 року зменшилася кількість тих, хто любить Новий рік (з 49% у 2011 до 43% у 2019).

Згідно із опитуванням, на Півдні, Сході та в Центрі більше люблять Новий рік, на Заході – навпаки найулюбленішим святом є Різдво. Більша прихильність до Нового року – серед чоловіків, мешканців міст та молоді. Відповідно Різдво більше люблять в селах, старші опитані й жінки.

Опитування було проведено 5-8 грудня 2019 р. Аудиторія: жителі України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність становить 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження можллива не більше 2,2%.