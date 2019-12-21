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Львів’ян кличуть на блошиний ринок, де збиратимуть кошти на лікування 10-річної дівчинки

Вероніка Рой

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Завтра, 22 грудня, у Lem Station, що на вул. Вітовського, 57, відбудеться третій блошиний ринок у Львові «Тлум&Крам», під час якого збиратимуть кошти для 10-річної дівчинки, яка бореться з онкологією. Про це організатори повідомляють у Facebook.

 

«Ви зможете розглядати і знаходити унікальні речі (можливо, в одному екземплярі) в зоні «Барахолка» та «Нове».  Цього разу буде ще більше антикваріату. А також матимете можливість полухати музику з вінілів. Можна відбирати щось собі в домашню колекцію та принести свої вініли на продаж також!», – йдеться у повідомленні.

Найважливіший мотив цього заходу – допомогти зібрати кошти для маленької львів’янки Роксоляні Прочко, яка бореться з рецидивом хвороби. У 10-річної дівчинки – гостра лімфобластна лейкемія.

Крім цього, у грудневому блошиному ринку прийматиме участь благодійний проєкт «Міська барахолка», яка стане точкою збору та продажу вживаного одягу. Сюди можна принести до 5 одиниць якісних речей (одяг, взуття, аксесуари чи книги). Речі прийматимуться тільки в доброму стані. На місці одразу буде відбуватися оцінка.

Захід розпочнеться о 13 год. Вхід для відвідувачів – вільний.

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