Відвідування музеїв, театрів і виставок зменшують ризик передчасної смерті, – дослідження

Науковці з Університетського коледжу Лондона виявили, що люди, які хоча б раз у декілька місяців відвідують музеї, театри та виставки, мають на 31% менший ризик передчасної смерті за тих, хто цього не робить. Про це пише Hromadske із посиланням на CNN.

Науковці дослідили дані понад 6 тисяч дорослих британців від 50 років, які брали участь у ширшому дослідженні проблем старіння.

Вчені зазначили, що куріння, алкоголь та недостатня фізична активність більше впливають не передчасну смерть, але й не варто нехтувати різними видами дозвілля.

На початку дослідження у 2004-2005 роках вимірювали, наскільки часто людина була «залучена до мистецтва». До мистецьких активностей відносили виставки, театри, музеї, концерти та оперу, але не кіно. Потім за учасниками спостерігала протягом 12 років.

Зазначається, що відвідування театру чи музею один раз чи двічі на рік на 14% зменшувало ризик передчасної смерті.

Дослідники виявили, що зв’язок між залученістю до мистецтва та тривалістю життя частково залежить від соціальних та економічних відмінностей. Так, у 9% випадках рівень достатку впливав на залученість до мистецтва та тривалість життя. Такі речі, як вільний час і професійний статус, не мали істотного значення.

Автори дослідження припустили, що відвідування музеї, театрів, виставок може бути ефективним способом боротьби зі стресом. Так, мистецтво може допомагати створювати креативність, яка дозволяє людям адаптуватися життєвих обставин.