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Ryanair запускає новий рейс зі Львова до Познані

Ольга Денисяка

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Ryanair має намір відкрити рейси зі Львова до польського міста Познань, про це свідчить оновлений список маршрутів в системі бронювання авіаперевізника, пише avianews.

 

Рейси запустять з 1 квітня 2020 року двічі на тиждень щосереди та неділі.

Вильоти зі Львова у середу о 14:45 год, у неділю – о 08:50 год. З Познані у середу – о 12:00, у неділю – о 06:05. Час у дорозі становитиме 1 годину 20 хвилин.

Квитки на рейси Львів-Познань продаються за ціною від 22 євро в одну сторону за тарифом Value, який включає перевезення тільки невеликий ручній поклажі з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

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