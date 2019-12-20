На Львівщині фура розтрощила легковик. Є загиблі

На трасі Львів–Рава-Руська легковик Ford Fiesta зіткнувся із вантажівкою DAF. В результаті зіткнення загинуло двоє людей, серед яких громадянин Грузії. Про це львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.
За даними відомства, дорожньо-транспортна пригода сталася 19 грудня, близько 21:15 поблизу с. Пили, Жовківського району.
«Відбулося зіткнення автомобіля Ford Fiesta, під керуванням 41-річного громадянина Грузії та вантажного автомобіля DAF, під керуванням 38-річного жителя Сокальського району», – уточнюють у поліції.
Від отриманих травм водій автомобіля Ford та його пасажир (дані встановлюються) загинули на місці події.
Обставини події встановлюються.
Андрій Котенський