Пожежа перетворила редакцію газети «Голос Самбірщини» на згарище. Поліція відкрила кримінал

Правоохоронні органи у Самборі розслідують обставини пожежі у редакції газети «Голос Самбірщини».
Як зазначили у відділі комунікації поліції Львівщини, повідомлення про пожежу в приміщенні редакції однієї з газет міста Самбір надійшло 19 грудня близько 8 години ранку.
Пожежники ліквідували вогонь, яким було пошкоджено підлогу, меблі та оргтехніку. На місці події працюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівщини, слідчо-оперативна група Самбірського відділу поліції, експерти-криміналісти НДКЦ, а також фахівці інших служб.
Поблизу будівлі поліцейські виявили викрадений з редакції металевий сейф та знаряддя, яким намагалися його відчинити.
Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від трьох до десяти років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних осіб. Проводиться досудове розслідування.
Джерело фото: Укрінформ
Соломія Головіна