Пожежа перетворила редакцію газети «Голос Самбірщини» на згарище. Поліція відкрила кримінал

Правоохоронні органи у Самборі розслідують обставини пожежі у редакції газети «Голос Самбірщини».

Як зазначили у відділі комунікації поліції Львівщини, повідомлення про пожежу в приміщенні редакції однієї з газет міста Самбір надійшло 19 грудня близько 8 години ранку.

Пожежники ліквідували вогонь, яким було пошкоджено підлогу, меблі та оргтехніку. На місці події працюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівщини, слідчо-оперативна група Самбірського відділу поліції, експерти-криміналісти НДКЦ, а також фахівці інших служб.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Поблизу будівлі поліцейські виявили викрадений з редакції металевий сейф та знаряддя, яким намагалися його відчинити.

Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від трьох до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних осіб. Проводиться досудове розслідування.

Джерело фото: Укрінформ