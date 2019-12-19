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Пожежа перетворила редакцію газети «Голос Самбірщини» на згарище. Поліція відкрила кримінал

Соломія Головіна

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Правоохоронні органи у Самборі розслідують обставини пожежі у редакції газети «Голос Самбірщини».

 

Як зазначили у відділі комунікації поліції Львівщини, повідомлення про пожежу в приміщенні редакції  однієї з газет міста Самбір надійшло 19 грудня близько 8 години ранку.

Пожежники ліквідували вогонь, яким було пошкоджено підлогу, меблі та оргтехніку. На місці події працюють слідчі Головного управління Нацполіції Львівщини, слідчо-оперативна група Самбірського відділу поліції, експерти-криміналісти НДКЦ, а також фахівці інших служб.

Поблизу будівлі поліцейські виявили викрадений з редакції металевий сейф та знаряддя, яким намагалися його відчинити.

Слідчі Самбірського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) та ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна)  Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей, – від трьох до десяти років позбавлення волі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, а також причетних осіб. Проводиться досудове розслідування.

Джерело фото: Укрінформ

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