Рада ухвалила закон про регулювання видобутку бурштину

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому закон про регулювання видобутку бурштину. За відповідне рішення проголосувало 279 депутатів, повідомляє Hromadske.

Серед іншого, законом передбачено надання дозволів на видобуток бурштину на певних земельних ділянках, зокрема у законі вносяться зміни до Земельного кодексу, якими передбачається проведення розвідувальних робіт щодо пошуку покладів бурштину.

Водночас, законом запроваджується кримінальна відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Закон передбачає сувору відповідальність за недотримання вимог рекультивації. Це має допомогти покращити стан землі після видобутку бурштину.

Нагадаємо, що 2 вересня Зеленський доручив уряду легалізувати видобуток бурштину в Україні до 1 грудня 2019 року.

Як відомо, 12 серпня Володимир Зеленський під час офіційного візиту в Житомирську область закликав керівників місцевого Головного управління Національної поліції та управління СБУ написати заяви на звільнення через ситуацію з нелегальним видобутком бурштину в регіоні.

Також Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про кримінальну відповідальність за незаконний видобуток бурштину. Документом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років.