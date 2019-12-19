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Палата представників проголосувала за імпічмент Трампу через Україну

Соломія Головіна

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Палата представників Конгресу США затвердила статті обвинувачення в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Він став третім президентом в історії Штатів, якому Палата проголосила імпічмент. Про це повідомляє CNN, передає УП.

 

Більшість членів нижньої палати проголосувала за затвердження статей про імпічмент. Першу статтю звинувачень щодо зловживання владою підтримали 230 конгресменів, проти висловились 197.

Також більшість підтримала і другу статтю з приводу перешкоджання роботі Конгресу.

Перед голосуванням демократи та республіканці понад 6 годин дебатували з приводу справи імпічменту.

Після позитивного голосування справа перейде до Сенату, який проведе судовий розгляд, щоб вирішити, чи потрібно усунути Трампа з посади. Більшість у Сенаті мають республіканці.

Білий дім вже назвав голосування «найганебнішим епізодом в історії нації» та «шахрайством». Там знову наголосили, що демократи не представили жодного доказу провини президента.

Новина про підтримку звинувачень застала Трампа під час виступу перед прихильниками в Мічигані. Очільник Білого дому заявив, що «за» не голосував жоден республіканець. За його словами, Республіканська партія ніколи не була така єдина як зараз. Він дорікнув демократам, що троє з них не підтримали звинувачення.

Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.

Звіт ґрунтується на публічних і закритих свідченнях дипломатів та інших посадових осіб в адміністрації президента.

Свідки докладно описали, як президент і його союзники змушували Україну оголосити про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та інших демократів.

При цьому Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України, пообіцявши – в обмін на заяву про розслідування – допомогу розблокувати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.

Трамп назвав «сміховинними» офіційні звинувачення оприлюднені у Палаті представників.

 

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