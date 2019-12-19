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Медсестри у халатах вийшли на пікет у центрі Львова

Соломія Головіна

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У Львові на площі перед пам’ятником Тарасу Шевченку влаштували акцію протесту медичних сестер та інших медичних працівників Львівської області.

 

Як наголошують у ГО «Народна дія Львів», в середньому медсестра отримує зарплату розміром у 3 500 грн у державних та комунальних закладах: як результат – медики масово звільняються, йдуть працювати у приватні клініки, виїжджають за кордон чи взагалі залишають професію.

«22 листопада медсестра з Боярки, що на Київщині, Ніна Козловська звернулася до своїх колег по всій Україні, що так далі жити не можна і пора боротися за свої права. Цей заклик як снігова куля покотився країною. Колеги запустили флешмоб: фото на робочому місці, пост про важкі умови праці та хештег #БудьЯкНіна. Через місяць все це вилилося у підготовку до всеукраїнської акції, яку запланували на 19 грудня на 9 ранку у Києві та в регіонах. Прикро, але дуже дивно себе повели офіційні медичні профспілки, які дивним чином вирішили робити цю ж акцію на два дні раніше», – наголошують організатори.

Як пояснюють у ГО «Народна дія Львів» пікетувальники висувають наступні вимоги:

  • підняття окладів до гідного рівня: молодшому медперсоналу – до 8000 грн, середньому медперсоналу – до 16000 грн, лікарям – до 27000 грн;
  • всі надбавки – за категорії, стаж,складність і напруженість, шкідливі умови – не скасовувати і нараховувати поверх окладів;
  • повернути дольову пенсію – після 25 років медичного стажу;
  • медична пенсія – не менша мінімальної зарплати;
  • втілення програми із забезпечення медиків житлом;
  • ні – скороченню лікарських закладів і медпрацівників.

Фото: Львівська обласна психіатрична лікарня «Заклад»

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