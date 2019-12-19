Ексберкутівця Маринченка, обвинуваченого в розстрілах на Майдані, випустили з СІЗО

Колишньому співробітнику спецпідрозділу «Беркут» Олександру Маринченку, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Про це Hromadske повідомив один з адвокатів ексберкутівців Олександр Горошинський.

Його та ще чотирьох ексберкутівців звинувачують у розстрілі учасників Революції Гідності 20 лютого 2014 року.

Нагадаємо, у жовтні іншому ексспівробітнику спецпідрозділу «Беркут» Сергію Тамтурі, обвинуваченому у розстрілах на Євромайдані, змінили запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт з 22:00 до 6:00.

Раніше адвокат обвинуваченого у розстрілах на Майдані ексберкутівця Олега Янішевського попросив суд скасувати тримання під вартою його підзахисного й змінити йому запобіжний захід.

Крім того, 10 червня колишнього снайпера «Омега» Дмитра Хміля, підозрюваного у вбивстві учасника Майдану Олександра Храпаченка, відпустили під нічний домашній арешт.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об’єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 97 людей.