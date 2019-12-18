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З наступного навчального року запровадять е-квитки для учнів і студентів

Вероніка Рой

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В 2020-2021 навчальному році уряд запровадить у тестовому режимі електронні учнівські та студентські квитки. Відповідне рішення ухвалено сьогодні, 18 грудня, на засіданні уряду, передає пресслужба Кабміну

 

Скористатися ними буде можна буде через мобільний додаток «ДіЯ», який працює з 16 грудня в бета-версії.

«Такі е-документи будуть підтвердженням статусу студента або учня, а також зберігатимуть відповідні права на пільги. Паперові документи продовжують діяти», – сказав прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Міністерство цифрової трансформації та Міністерство освіти і науки мають технічно забезпечити можливість формування електронних квитків.

Е-студентський та е-учнівський квиток надає всі права на пільги, які мають учні та студенти.

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