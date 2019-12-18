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Вареники на передову. Львів’ян закликають допомогти підготувати смачний подарунок воїнам

Соломія Головіна

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У Львові небайдужих просять допомогти наліпити вареників на передову. Про це йдеться на Facebook-сторінці ГО «Львівська обласна спілка АТО та сімей загиблих».

 

Отож, львів’ян закликають допомогти продуктами або ж безпосередньо в ліпці вареників.

«Вже за традицією хочемо наліпити вареники на передову! В суботу, 21 грудня, нам необхідні: умілі ручки, борошно, цибуля, картопля, смалець, олія, пластикові відра, яйця. Хто зможе,  долучайтеся! Адреса: вул. Ген.Чупринки,130 на 9:00 год.», – мовиться у повідомленні.

Контактні телефони: 097 385 64 26 (Марія); 068 056 95 31 (Вікторія).

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