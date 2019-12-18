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У Гарнізонному храмі проведуть різдвяний ярмарок на підтримку дітей-сиріт

Вероніка Рой

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Завтра, 19 грудня, у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11 у Львові, проведуть благодійний різдвяний ярмарок на підтримку дітей-сиріт. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

 

«Уже другий рік поспіль у день святого Миколая, 19 грудня, волонтери руху «Руки Допомоги» проведуть ярмарку. Мета ярмарки – збір коштів на реалізацію проєктів спрямованих на дітей-сиріт, дітей у складних життєвих обставинах. У цей четвер, кожен може підтримати гарну ініціативу молоді. На ярмарці львів’яни матимуть нагоду придбати цікаві вироби та поласувати різноманітними смаколиками», – йдеться у повідомленні.

Захід відбуватиметься з 8:30 до 14:30 год.

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