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Під час ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник

Вероніка Рой

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Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це інформує штаб ООС.

 

Вчора збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів. Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Згідно з інформацією штабу ООС, близько 19 години в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає

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