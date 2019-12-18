Під час ворожих обстрілів на Донбасі загинув український захисник

Вчора, 17 грудня, внаслідок ворожих обстрілів на Донбасі загинув один військовослужбовець Об’єднаних сил. Про це інформує штаб ООС.

Вчора збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші підрозділи з гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські окупаційні війська здійснили п’ять обстрілів. Два обстріли позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Згідно з інформацією штабу ООС, близько 19 години в результаті ворожого обстрілу, зазнав поранень несумісних з життям старший солдат 28 омбр Василь Лісіцин.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає