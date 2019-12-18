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На залізничному вокзалі у Львові відкрили пункт контролю через державний кордон

Вероніка Рой

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Сьогодні, 18 грудня 2019 року, для міжнародних пасажирських перевезень на залізничній станції «Львів» відкрито пункт контролю через державний кордон з цілодобовим режимом роботи. Відповідне рішення прийнято на засіданні Кабінету міністрів України, передає пресслужба Міністерства інфраструктури України.

 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зазначив, що процедури прикордонного та митного контролю здійснюватимуться під час руху поїздів. Це створить пасажирам комфортні умови під час перетину українсько-польського державного кордону та дозволить скоротити час у дорозі.

Здійснення процедур державного та офіційного контролю під час руху поїздів «Інтерсіті+» сполученням «Київ — Львів — Перемишль» між станціями Львів і Мостиська-2 попередньо проводилось у рамках експерименту, це дозволило скоротити час перебування у дорозі на дві години.

Враховуючи успішність експерименту, відкриття пункту контролю через державний кордон на залізничній станції «Львів» дозволить запровадити відпрацьовані під час експерименту процедури прикордонного та митного контролю на постійній основі.

Максимальна пропускна спроможність пункту контролю з розрахунку на добу в кожному напрямку орієнтовно становить  10 поїздів та близько 6250 осіб.

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