Львів – це великий культурний центр для всього українського світу. Про це заявив зустрічі глава УГКЦ Блаженніший Святослав під час зустрічі у львівській мерії з приводу обговорення підготовки до проведення VІІ сесії Патріаршого (Всецерковного) Собору УГКЦ на тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ», яка відбудеться 26−29 серпня 2020 року у Львові, передає пресслужба міськради.

Ця сесія Патріаршого Собору, на думку Блаженнішого Святослава, буде інструментом, який допоможе сформулювати стратегію УГКЦ на наступне десятиріччя.

«Наступного року наприкінці серпня, 26- 29 серпні, тут, у Львові, відбуватиметься наш Всецерковний Форум – Патріарший Собор нашої Церкви. Це така подія, яка проходить кожні 5 років.

Весь український світ приїде до Львова, думати про те, як нам далі в глобальних масштабах рухатися вперед, щоб не розпорошитися і зберегти свою віру. Хочемо, щоб цей форум міг гідно відбутися, бо це буде гарна подія.

Бо наш Львів– це є місто, яке має значення не тільки локальне для Галичини, не тільки всеукраїнське. Львів – це великий культурний центр для всього українського світу!», – сказав під час зустрічі Глава і Отець Української Греко-Католицької Церкви, Блаженніший Святослав.

Довідка:

26−29 серпня 2020 року у Львові відбудеться VІІ сесія Патріаршого (Всецерковного) Собору УГКЦ на тему «Еміграція, поселення і глобальна єдність УГКЦ», який скликає Блаженніший Святослав. Тому під час цьогорічного Синоду Єпископів УГКЦ у Римі було обговорено процес підготовки до проведення цієї визначної події в житті УГКЦ.

Зокрема ухвалено персональний склад секретаріату і оргкомітету Собору, а також було затверджено статут, герб і девіз. Девіз – «Церква завжди і всюди з тобою».

Захід триватиме чотири дні. Першого – слухатимуть одні одних, другого – осмислюватимуть почуте, третього – молитимуться, адже тоді святкуватимуть свято Успіння Пресвятої Богородиці. А четвертого дня – діятимуть, тобто слухатимуть представлення напрацювань Собору, а також відбудеться остаточне обговорення і затвердження резолюцій.

До участі в Соборі запрошуються єпископи Української Греко-Католицької Церкви, представники духовенства та інститутів богопосвяченого життя, ректори духовних семінарій, миряни єпархій і екзархатів з України та з-за кордону – усі, хто, відповідно до церковного права, має невідкладний обов’язок брати в ньому участь.