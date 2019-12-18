Як уникнути переїдання на свята: поради фахівців

Дуже часто новорічно-різдвяні свята супроводжуються частими застіллям, а страв на столі інколи настільки багато, що очі розбігаються. Однак фахівці радять проводити свята без переїдання. Відтак у Центрі громадського здоров’я розповіли, як це зробити.

Використовуйте принцип тарілки здорового харчування. Овочі та фрукти повинні становити 1/2 тарілки. Картопля, через високий вміст крохмалю, не повинна заповнювати половину обсягу Тарілки здорового харчування.

Надавайте перевагу цільнозерновим продуктам – 1/4 тарілки. Це цільні та неочищені зернові: ячмінь, пшениця, вівсянка, гречка, неочищений рис, а також страви, виготовлені з них. Ще 1/4 тарілки повинні наповнити білкові продукти. Риба, курка, квасоля, горіхи – це здорові та різноманітні джерела білка. Їх можна додавати в салат, і вони добре поєднуються з овочами.

Для приготування і заправлення страв обирайте в помірній кількості рослинні олії: оливкову, рапсову, кукурудзяну, соняшникову, арахісову тощо. Уникайте частково гідрогенізованих олій, які містять шкідливі трансжири. Пам’ятайте: менший відсоток жирності не завжди означає користь.

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Відмовтесь від промислово виготовлених соусів: кетчупів, майонезів тощо. Замініть їх лимонним соком, рослинною олією, сметаною чи йогуртом. Намагайтесь споживати менше ковбас та інших промислово виготовлених м’ясних виробів, що містять багато солі та інших додатків. Замініть їх, запеченим м’ясом.

Протягом частування пийте більше води та намагайтесь відмовитися від солодких напоїв. Щодо алкоголю, то його безпечної дози не буває. Якщо під час свят ви все ж хочете його скуштувати, то віддавайте перевагу невеликій кількості натурального червоного вина. Воно містять флавоноїди, що корисні для судин.

Зображення: ЦГЗ