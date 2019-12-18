76% українців дарують подарунки на День святого Миколая, – опитування

76% українців мають традицію дарувати подарунки на День святого Миколая. Такі результати опитування, яке провела Соціологічна група «Рейтинг».

Згідно із опитуванням, за цей рік кількість тих, хто заявив, що дотримується цієї традиції збільшилась (у 2018 – 67%).

«Найбільше прихильників традиції дарувати подарунки на День Святого Миколая на Заході (майже 90%). В інших регіонах також значна частина дотримуються цієї традиції: у Центрі – 78%, на Півдні – 70%, на Сході – 64%. Більшою мірою підтримують її жителі сіл, жінки та більш забезпечені», – зазначають в опитуванні.

Крім цього, як показало опитування, половина українців вірять у святого Миколая.

«Принаймні саме стільки зізналися у цьому соціологам J, і порівняно з минулим роком їх кількість зросла (у 2018 – 43%). Найбільше вірять у святого Миколая на Заході (58%), в інших регіонах таких близько половини. Як і з дотриманням традиції дарувати подарунки на це свято, вірять у святого Миколая більше жителі сіл, жінки та більш забезпечені», – йдеться у повідомленні соціологів.

Водночас, згідно із опитування, у Діда Мороза українці вірять менше – 31% українців. Загалом у Діда Мороза відносно більше вірять жителі Півдня, містяни, жінки, молодші й більш забезпечені українці.

Опитування було проведено 5-8 грудня 2019 р. Аудиторія: жителі України від 18 років і старші. Вибіркова сукупність становить 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження можллива не більше 2,2%.

Зображення: соціологічна група “Рейтинг”