43% росіян не вірять, що стосунки з українцями знову будуть «братськими і союзницькими»

У Росії не вірять в перспективи нормалізації російсько-українських відносин і врегулювання конфлікту на Донбасі в період президентства Володимира Зеленського. Такі результати спільного опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки та Центру політичної кон’юнктури, проведеного в грудні, інформує УП.

«Серед оцінок майбутнього російсько-українських відносин переважають негативні. 43% росіян вважають, що відносини нормалізуються, але братськими і союзницькими вже не будуть (в липні таких було 42%), 19% вважають, що відновляться дружні, добросусідські відносини (в липні таких було 24%)», – свідчать результати опитування.

Також зменшилася кількість тих росіян, які вірять у братські і союзницькі відносини між двома країнами. Якщо в липні їх було 18%, то зараз – 14%.

При цьому майже в два рази зросла частка тих, хто вважає, що відносини будуть і далі погіршуватися, – з 6% у липні до 11% у грудні.

Також 50% росіян не бачать змін ситуації на Донбасі – ситуація не стає ні кращою, ні гіршою. Ще 15% вважають, що ситуація поступово нормалізується, 13% – що ситуація стає все більш напруженою і помітно погіршується.

22% опитаних не змогли відповісти на питання щодо розвитку ситуації на Донбасі останнім часом.

Разом з тим 45% росіян вважають, що для Росії дуже важливо (і ще 40% – що скоріше важливо) прийти до мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Абсолютно не важлива ця проблема тільки для 4% респондентів.

Найбільше значення мирне врегулювання має для вікової групи від 60 і старше. У ній 58% вважають дуже важливим і 34% – скоріше важливим досягнення такого завдання.