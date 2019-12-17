«Тисну руку». Зеленський підтримав українського футболіста Зозулю, якого іспанські вболівальники обізвали нацистом

Українського нападника іспанського футбольного клубу «Альбасете» Романа Зозулю, на адрес якого звучало цькування іспанських фанатів і внаслідок чого було зупинено матч, підтримав президент України Володимир Зеленський. Глава держави відреагував на цей інцидент у Facebook.

«Роман Зозуля, тебе підтримує не лише твоя команда, тебе підтримує вся Україна! Ти не тільки класний футболіст, ти справжній патріот, який любить свою країну та допомагає нашим військовим. Ми з тобою! Тисну руку!», – написав Володимир Зеленський.

Як повідомляв «Укрінформ», матч другого дивізіону Іспанії (Сегунди) між «Райо Вальєкано» і «Альбасете», який проходив 15 грудня, призупинили після першого тайму, а згодом і відклали в зв’язку з образами на адресу українського нападника «Альбасете» Романа Зозулі. Фанати господарів наприкінці першого тайму почали викрикувати на адресу українця різні образи, основною тематикою яких стало гасло «Зозуля – нацист», тому «Альбасете» відмовився виходити на другий тайм зустрічі.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко зазначив, що образи, які лунали на адресу українського футболіста, мають стати об’єктом ретельного розслідування з боку іспанської поліції.

Міністерство закордонних справ України закликало владу Іспанії та керівництво Королівської іспанської футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент з українським футболістом.