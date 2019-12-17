На Зеленій тролейбус збив пішохода

Сьогодні, 17 грудня, близько 08.50 год. на вул. Зеленій, 257, у напрямку до центру, трапилася ДТП за участі тролейбуса № 24 і пішохода. Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням на ЛКП «Львівелектротрсанс».

«За попередньою інформацією, пішохід раптово вийшов на дорогу, переходячи не на пішоходному переході, що і стало причиною ДТП. Пішохід впав та отримав удар у голову. Потерпілого забрала карета швидкої допомоги, наразі лікарі встановлюють, у якому стані перебуває пацієнт», — повідомили у ЛКП «Львівелектротранс».

На місці ДТП проводять слідчі дії поліція та ревізори служби безпеки руху ЛКП «Львівелектротранс». Висновки робитиме слідчо-оперативна група.