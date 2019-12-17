Міністр економіки розповів, чому курс посилюється, а ціни не падають

Ціни на товари не зменшуються, бо разом з курсом зросла середня номінальна зарплата. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

За його словами, за рік курс долару посилився на 12% (листопад 2019 до листопаду 2018).

«За той же час середня номінальна зарплата зросла на 16%. Перший фактор тисне на зменшення цін імпортних товарів (зменшення вартості пропозиції). Другий тисне на збільшення цін (посилення попиту. Результат цих двохпротилежних сил – ціни на товари з значною імпортною складовою збільшились на 0,3%. Фактично обидва фактора збалансувались)», – зазначає Милованов.

Зокрема, в Україні подорожчали такі імпортні товари: сигарети, банани, лимони, жарознижувальні та знеболювальні препарати. Найбільше з усього імпорту в Україні подорожчали цигарки, банани та лимони.