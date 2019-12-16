В уряді обговорюють ідею впровадження ID-картки у смартфоні

В уряді обговорюють можливість запровадження електронного посвідчення особи, тобто ID-картки у смартфоні. Про це в інтерв’ю Європейській правді заявив керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк.

«Ми пропонуємо зробити електронне посвідчення особи, тобто ID-картку у смартфоні. Ми зараз обговорюємо рівні довіри, тобто де цей «віртуальний паспорт» може бути використаний, коли потрібен буде цифровий підпис і коли потрібно буде пред’являти фізичний документ або прикладати десь його», – каже Соколюк.

За його словами, це відкриватиме нові можливості, наприклад, особа може замовити електронний паспорт – і він прийде на смартфон за декілька хвилин.

«Не треба чекати, поки буде виготовлений пластик», – зазначив чиновник.

Він визнає, що віртуальний документ все одно не буде повноцінною заміною фізичного (наприклад, можливість виїзду за кордон за ID-карткою).

«Так, але буде і емуляція – тобто і пластик, і віртуальний ID», – додав Соколюк.