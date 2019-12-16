В Україні можуть запровадити присягу для отримання громадянства

В Україні планують запровадити процедуру прийняття присяги громадянина для осіб, які хочуть набути українське громадянство. Про це керівник Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів в інтерв’ю Європейській правді.

«Крім перевірки знань історії та мови, потрібно запровадити присягу. Зараз присяги громадянина України немає! Тому це – наша пропозиція, і вона знайшла відображення у президентському проєкті змін до закону про громадянство», – сказав Максим Соколюк.

Також він запевнив, «якщо ви є громадянином України від народження, то, певно, присягу складати не потрібно».

«А якщо особа приймає українське громадянство за іншими статтями, в тому числі для тих, у кого це вже не перше громадянство, це – дуже потрібна процедура», – зазначив керівник ДМС.

Зараз, за його словами пропонується такий текст:

«Я, (ім’я та прізвище), набуваючи громадянство України, урочисто присягаю неухильно додержуватися Конституції України і законів України, виконувати обов’язки громадянина України та засвідчую, що у правових відносинах з Україною визнаю себе громадянином України».

Максим Соколюк уточнив, що цей текст схожий на присяги більшості держав світу та складений за їхнім зразком.

«При цьому визначається, що притягнути до відповідальності за порушення такої присяги можливо лише у разі злочину проти основ національної безпеки України. Приклади – посягання на незалежність та територіальну цілісність, а також державна зрада. І якщо людину, що складала присягу, засуджують за такі злочини – вона автоматично втрачає громадянство України», – сказав він.