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Низка вулиць у Львові сьогодні буде без світла

Вероніка Рой

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Сьогодні, 16 листопада, через проведення ремонтних робіт частина вулиць у Львові буде без електроенергії. Про це інформує Гаряча лінія «Львівобленерго».

 

Так, з 9.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Патона, 2, 2/4, 2/4а, 2/6, 2/7, 12, Пулюя, Наукова, 53, 55, 17, 29, 31, 33, 35, 43, 45, Маівського, Урожайна, Виноградна, Емінеску, Шкрібляків, Грабянки, Кобринської, Боткіна, Кульпарківська, 93, Гайдамацька, Замарстинівська, 40-56, Лобачевського, Зелена, 253-267, 254, 256, 256А.

Також з 10.00 год. до 16.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Демнянська, 4, 4А, 6А, 8, 24, Хуторівка.

Крім цього, з 15.00 год. до 17.00 год. без електроенергії у м. Львові будуть вулиці: Довженка, 10-22, 9.

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