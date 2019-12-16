Незакінчену симфонію Бетховена допише штучний інтелект

Науковці та музиканти використають штучний інтелект, щоб дописати незакінчену Симфонію №10 Людвіга ван Бетховена до 250-ї річниці народження німецького композитора. Про це інформує The Business Times, передає «Укрінформ».

«Команда музикознавців та програмістів прагне завершити твір за допомогою штучного інтелекту, напередодні 250-річчя від дня народження композитора, яке відзначатиметься наступного року», – йдеться у повідомленні.

Бетховен не довів до кінця роботу над Симфонією №10 – до нашого часу вона дійшла у вигляді ескізів.

Зазначається, що штучний інтелект проаналізує всі твори Бетховена – і на підставі цих даних, як очікується, завершить Десяту симфонію.

Розробники наголошують, що ця робота жодним чином не позначиться на спадщині Бетховена, оскільки завершену композицію не зарахують до творчого доробку митця.

Допрацьовану версію Симфонії №10 обіцяють оприлюднити 28 квітня 2020 року в німецькому Бонні.