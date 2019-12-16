ОСТАННІ НОВИНИ

Незакінчену симфонію Бетховена допише штучний інтелект

Соломія Головіна

|

Науковці та музиканти використають штучний інтелект, щоб дописати незакінчену Симфонію №10 Людвіга ван Бетховена до 250-ї річниці народження німецького композитора. Про це інформує The Business Times, передає «Укрінформ».

 

«Команда музикознавців та програмістів прагне завершити твір за допомогою штучного інтелекту, напередодні 250-річчя від дня народження композитора, яке відзначатиметься наступного року», – йдеться у повідомленні.

Бетховен не довів до кінця роботу над Симфонією №10 – до нашого часу вона дійшла у вигляді ескізів.

Зазначається, що штучний інтелект проаналізує всі твори Бетховена – і на підставі цих даних, як очікується, завершить Десяту симфонію.

Розробники наголошують, що ця робота жодним чином не позначиться на спадщині Бетховена, оскільки завершену композицію не зарахують до творчого доробку митця.

Допрацьовану версію Симфонії №10 обіцяють оприлюднити 28 квітня 2020 року в німецькому Бонні.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя
Ольга ФУЧИК
Диджиталізація Львівщини: як сучасні технології підвищують рівень життя

Диджиталізація дозволить економити свій час майже чотирьом мільйонам постійних клієнтів 1044 супермаркетів «АТБ» у 24 об...

Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення
Ольга ДЕНИСЯКА
Свято Андрія або «Калита»: українські традиції від язичництва до сьогодення

Щорічно 13 грудня ми святкуємо День Андрія Первозванного. З усього річного циклу свят воно вважається найбільш таємничим...

На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів
Омелян ШЕВЧУК
На Львівщині побільшає продуктів без пальмової олії та консервантів

Мережа «АТБ» добре відома мільйонам українців, у тому числі й на Галичині. Вона пропонує гарантовано якісні товари за до...

Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України
Анастасія ПИЖ
Інноваційні магазини стрімко підкорюють західні області України

Нещодавно у Чернівцях відкрили перший у регіоні комфортний сучасний супермаркет «АТБ». Відтепер мешканці вже 24 областей...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...