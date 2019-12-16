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Львівські каратисти перемогли на змаганнях в Італії

Ольга Денисяка

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Учора, 15 грудня, у місті Каорле, що в Італії завершились змагання «Karate1 Youth League – Caorle-Venice 2019». Про це інформують в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

 

У змаганнях взяла участь молодіжна збірна команда України. Зокрема у складі збірної виступили 80 спортсменів, що представляли 5 клубів Львівщини.

У куміте U14 (вага до 55 кг) перемогу на змаганнях здобув львів’янин Тимур Нікулін. А у змаганнях юніорок у вазі до 53 кг перемогу здобула 17-річна львів’янка Вікторія Ващишин.

Зазначимо, що ці змагання були відбірковими та формують збірну команду на EKF Junior, Cadet & U21 Championships що буде відбуватися у лютому 2020 року у Будапешті.

Довідково:

Куміте – це поняття японських бойових мистецтв, що включає в себе всі різновиди бою на татамі (тренувальний, змагальний, атестаційний), є одним з основних розділів сучасного карате, поряд з ката і кіхон.

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