У Львові відгуляли грандіозний «Концерт на Андрія»

У Львові потужно відгуляли ХХІ «Концерт на Андрія» від радіо «Львівська хвиля». Близько двох тисяч запрошених щасливчиків насолоджувалися яскравим концертом за участі зіркових виконавців у нічному клубі «Малевич». Ті, хто не змогли потрапити всередину, мали можливість почути усе дійство наживо в ефірі улюбленого радіо.

В гості до «Львівської хвилі» приїхало чимало відомих зірок, а провідниками першої частини свята став незмінний тандем радіоведучих – Влодко Лучишин та Андрій Великий.

Відкривати концерт взявся Зіновій Карач та гурт «Wszystko».

Нарощувати оберти свята вийшла молода українська співачка Jerry Heil, популярність якій принесла авторська пісня «Охрана, отмєна».

Запальний Ivan NAVI по справжньому «розкачав» зал.

Після нього виступала українська співачка Мята.

На екваторі Андріївського анплагду Лучишин та Великий передали рупор колегам по цеху – Володимиру Мельнику та Віталію Сиротяку.

Кримська перлина Злата Огнєвіч зачарувала публіку новим звучанням своїх відомих пісень. Публіка викликала злату співати на біс.

Овації залу зірвали також хлопці із гурту «Антитіла». Виступ був настільки потужним, що зал викликав Тараса Тополю заспівати на біс.

Під завісу Андріївської вечірки на сцені з’явився гурт KAZKA, який увірвався в український шоубізнес своїм суперхітом «Плакала».

«Андріївський вечір – це приємна традиція, без якої неможливо уявити зимові свята у Львові. Для нас концерт на Андрія – це своєрідний підсумок натхненної щоденної праці працівників радіо «Львівська хвиля», які вкладають душу в роботу нашого радіо і в його контент. Дуже раді, що з кожним роком інтерес до нашого концерту зростає. Наші друзі, яких ми запрошуємо на свято, надихаються і заряджаються позитивом від українських артистів, багатьох з яких відкрила публіці саме «Львівська хвиля». Зараз стрімко розвивається сучасна українська пісня і з’являються нові молоді музиканти. Багато з них отримали потужний поштовх до популярності саме завдяки ротації на «Львівській хвилі». Також приємно, що багато артистів, які вже стали топовими, не гордять виступати для наших слухачів наживо», – прокоментував подію наголосив генеральний директор радіо «Львівська хвиля» Мирослав Хом’як.

Фото: Олена Ляхович