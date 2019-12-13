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Міністр припустив, що лікарі можуть зловживати стимуляцією пологів

Ольга Денисяка

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Шанси дитини народитись у вихідний день скоротились майже на 50% у порівнянні з радянською епохою. Можлива причина – штучна стимуляція пологів. Про це на сторінці у Faceebook написав міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

 

Міністр заявив, що в радянські часи шанси народитися в будь-який день тижня були приблизно однаковими, то зараз відсоток у вихідні різко скоротився. Наприклад, якщо ви народилися після 1990 року, ймовірність народитися у вівторок на 50% вище, ніж у неділю.

«Як мені пояснюють експерти і молоді батьки, лікарі часто штучно стимулюють пологи так, щоб вони не відбулися у вихідні. Піки у вівторок пояснюються тим, що на цей день частіше призначають кесарів розтин», – написав міністр.

Також додав, що судячи з усього медичні рішення пологових будинках приймають не завжди в кращих інтересах дитини, а з якихось інших міркувань.

Працюючи з даними про народжуваність в Україні, ми виявили дивний тренд. Дивний і дещо лякаючий.На цьому графіку…

Gepostet von Дмитро Дубілет am Donnerstag, 12. Dezember 2019

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