Львів’яни просять відкрити підземні екскурсії до легендарної Полтви

На сайті Єдиної системи електронних петицій сьогодні, 13 грудня, зареєстрували пропозицію облаштувати для екскурсій вхід у Полтву біля Львівського національного оперного театру.

На переконання автора петиції Андрія Риштуна, колектор легендарної підземної річки Полтва може стати одним з потужних туристичних магнітів Львова. За його словами, запланована реконструкція площі із фонтаном навпроти Львівської опери є чудовою нагодою облаштувати безпечний спуск для огляду підземної річки Полтва.

«Під одним з люків поблизу фонтану є сходи, які ведуть до узбережжя Полтви, ширина сходів достатня, щоб могли розминутись дві людини. Якщо на цьому місці зробити не люк для технічного обслуговування, а повноцінний туристичний портал річки Полтва, цей проект може стати одним з потужних туристичних магнітів Львова. Насправді це нескладно з точки зору втілення і не потребує великих коштів. Витрати передбачаються на створення огорожі (як варіант, це можуть бути прозорі скляні огорожі), які гарантуватимуть безпеку відвідувачів, на облаштування вхідного блоку до порталу. Також важливо обладнати доступну для відвідувачів ділянку освітленням та датчиками безпеки. Датчики будуть сигналізувати про необхідність залишити портал у разі підняття рівня води у річці, а також у випадку, якщо будуть виявлені небезпечні скупчення газів», – мовиться у петиції.

За словами Андрія Риштуна, портал до Полтви буде цікавим не тільки туристам, але і мешканцям Львова, бо кілька поколінь львів’ян мали змогу бачити, як виглядає Полтва лише на фотографіях.

«Приклад подібного об’єкту у Празі свідчить про надзвичайний інтерес до підземної річки, через що запис на огляд ведеться за кілька тижнів наперед! Без сумніву кожна гривня, витрачена на цей туристичнй об’єкт, повернеться сторицею і принесе відвідувачам незабутні враження», – переконаний автор петиції.

При цьому у ній також звертається увага на екологічну складову цієї ініціативи:

«Так сталося, що Львів є чи не єдиним обласним центром України, який не має міської наземної ріки. З огляду на підземний статус Полтви і відсутність доступу відвідувачів, об’єктивно річка має більшу увагу до проблеми її забруднення. Створення відкритого порталу до узбережжя Полтви дозволить суттєво підвищити інтерес до проблем ріки та її санітарно-екологічного стану. Я вірю, що цей проект в перспективі зробить Полтву чистішою і ще більш привабливою для туристів».

Для розгляду петиції Львівською міськрадою за неї протягом 60 днів мають проголосувати 500 осіб.

Фото: Facebook/Андрій Риштун