Львів’ян запрошують на благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки»

У Львові на Старий Новий рік відбудеться благодійне родинне свято «В гостях у Василя та Маланки». Традиційно цей захід збере за одним столом львівські сім’ї , щоб у дружньому колі заколядувати, послухати талановитих музикантів, побачити театральні дійства та почастуватися традиційними українськими святковими стравами. Про це повідомляє «Духовна велич Львова».

Цьогоріч організатори обіцяють здивувати новинками у поєднанні із старими добрими традиціями, які зігріють кожного теплом родинного затишку.

«Приймають нас з колядою Львівська Духовна Семінарія Святого Духа, колядуватимемо разом з СОЛОМІЄЮ ЧУБАЙ та гуртом ДЖАЛАПІТА, завітає камений хор «ТЕОТОКОС», музичний гурт ROCKOKO, арт фольк гурт TROYE ZILLIA, ОРКЕСТРОМ Львівсьої Духовної Семінарії Святого Духа супроводжуватиметься все танцями, ярмаркою, смачнезним частуванням та звісно для усіх гостей багато новорічних подарунків-частунків. Ведучими будуть наші друзі – ОЛЕГ ПРИГОДА та ТАНЯ ШЕЛЕЛЬО», – розповіла координатор події, працівник БО «Фундація Духовного Відродження», Анастасія Янків.

Усі залучені кошти, будуть скеровані на підтримку соціальних проєктів, які підтримує Фундація Духовного Відродження, зокрема розвиток соціальних проектів Шпиталю Андрея Шептицького, підтримка програм для осіб з вадами слуху, супровід проектів католицької освіти та працю з молоддю.

Директор БО «Фундація Духовного Відродження» диякон Ігор Колбасюк наголосив, що благодійне свято «В гостях у Василя та Маланки» – це насамперед служіння ближньому: «З року в рік, працюємо над тим, щоб кожен гість нашої «Маланки» відчув ту неймовірну атмосферу справжнього якісного святкування, у колі однодумців, відновився духовно та усвідомив момент своєї благодійності та служіння іншим. Адже, цьогорічний Благодійний родинний вечір «В гостях у Василя та Маланки», як і кожного року, не лише є святом заради свята, але заради благодійності та служіння іншим».

Організовує подію БО «Фундація Духовного Відродження» Львівської Архиєпархії УГКЦ. Початок 14 січня 2020 року о 18:00 год. у Львівській Духовній Семінарії Святого Духа (Хуторівка, 35).

Замовлення квитків за телефоном: 067 67 90 207 (Марія).