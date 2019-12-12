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З 15 грудня запустять пересадковий маршрут Львів-Берлін

Вероніка Рой

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З неділі, 15 грудня, Укрзалізниця та Польська залізниця запускають новий міжнародний пересадковий маршрут Львів — Берлін. Про це інформує пресслужбі АТ «Укразалізниця».

 

Тож починаючи з середини грудня пасажири, які подорожують до Німеччини, зможуть скористатися поїздом № 89/90 Львів — Перемишль та на кінцевій станції здійснити зручну пересадку на поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль — Берлін.

Так, зі Львова поїзд № 89 вирушатиме о 16:20 та прибуває до Перемишля о 18:19, потім — пересадка на поїзд № ЕС/EN 456 Перемишль — Берлін, який відправляється з Перемишля о 19:57 та прибуває до Берліна о 09:48.

У зворотному сполученні поїзд № ЕС/EN 457 Берлін — Перемишль вирушатиме з Берліна о 18:43 та прибуватиме до Перемишля о 08:38. Після цього — пересадка на поїзд № 90 Перемишль — Львів, відправлення з Перемишля о 10:18, прибуття до Львова о 13:45.

Поїзд № ЕС/EN 456/457 Перемишль — Берлін також зупинятиметься в Кракові, Катовіце, Ополе, Вроцлаві та Франкфурті-на-Одері.

Інфографіка: Укрзалізниця

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