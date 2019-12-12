Від початку року заробітчани переказали в Україну майже десять мільярдів доларів

За 10 місяців 2019 року перекази трудових мігрантів з-за кордону становили 9,7 мільярдів доларів, до кінця року у НБУ очікують близько 11,5 мільярдів доларів. Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає УП.

«Щодо надходжень від мігрантів та дивідендів, по приватним переказам з-за кордону наразі є актуальна цифра за 10 місяців і це 9,7 млрд доларів – це майже як минулого року, там було на 7% нижче. На кінець року ми очікуємо приблизно 11,5 млрд доларів, що також відповідає показникам минулого року», – зазначив Дмитро Сологуб.

За його словами, така тенденція свідчить про сповільнення темпів міграції з України.