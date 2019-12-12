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У Львові родини загиблих чорнобильців-ліквідаторів отримають пільги на оплату комунальних послуг

Вероніка Рой

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З 1 січня 2020 року у Львові почнуть діяти пільги на оплату житлово-комунальних послуг дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою. Відповідні зміни внесли до ухвали «Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова» сьогодні, 12 грудня, на сесії Львівської міськради.

 

Як пояснили в управління соціального захисту ЛМР, соціально-економічна ситуація сьогодення, аналіз матеріального забезпечення дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою (віднесених до категорії 1 та до категорії 2), вказує на необхідність встановлення додаткового соціального захисту таких родин. З огляду на постійне підвищення вартості житлово-комунальних послуг, доцільним є встановлення пільг на їх оплату.

За словами начальника управління соціального захисту Ігоря Кобрина, станом на листопад 2019 року на обліку в управлінні соціального захисту департаменту гуманітарної політики перебуває 275 дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

«Запропоновані зміни дадуть змогу надавати додатковий соціальний захист дружинам (чоловікам) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та засвідчить повагу до членів сімей загиблих (померлих) осіб, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», – цитує пресслужба ЛМР Ігоря Кобрина.

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